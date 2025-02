Finito il vertice Pd-M5S, la coalizione prova a restare unita. I quattro candidati vengono messi in stand-by

Il Movimento 5 Stelle non vuole rompere l'alleanza con il Partito Democratico e il resto del centrosinistra, almeno non ancora: è quello che è emerso oggi dal vertice tra i due partiti. La riunione era stata richiesta dal Movimento 5 Stelle, preoccupato dalle divisioni interne al Pd che impedivano - e impediscono - di trovare una sintesi su un candidato condiviso.

Nomi in standby - Le due delegazioni - D'Angelo, Farello, Piccardo e Vattuone per il Pd, Giordano, Colnaghi e Ceraudo per il Movimento 5 Stelle - hanno convenuto che i quattro nomi messi finora sul tavolo - Romeo, Sanna e Terrile per il Pd, Tiziana Beghin per il M5S - non sono in grado di tenere unita la coalizione e vengono quindi messi temporaneamente da parte, per cercare di trovare un quinto candidato che possa tenere uniti i progressisti.

Riunione permanente - L'ultima mossa è quella di considerare tutte le delegazioni in uno stato di comitato permanente, sempre pronto a riunirsi per arrivare a una sintesi in tempi stretti. Tutti sono consapevoli che non si può andare avanti in questa situazione troppo a lungo, quindi ogni ora può essere quella buona per raggiungere un accordo o separarsi definitivamente.

Polemiche dal centrodestra - Questa stasi tra i progressisti stimola la polemica nella coalizione avversaria, con Orgoglio Liguria che attacca: "Cambiano candidato almeno tre volte al giorno neanche fosse prescritto da ricetta medica. Come pensano di governare Genova? Passano il tempo a litigare in chat e pretendono che gli elettori vogliano affidare loro il compito di assumere scelte per una città che è certamente un po’ più vasta?"

