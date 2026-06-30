Fincantieri firma in Albania un memorandum d'intesa per la formazione nella cantieristica navale

Fincantieri, KAYO - società specializzata nello sviluppo di infrastrutture industriali strategiche controllata dal Ministero della Difesa albanese - e l'Istituto Professionale "Pavarësia" di Valona, hanno firmato oggi, presso il cantiere navale di Pashaliman, un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato allo sviluppo di attività formative e percorsi educativi dedicati alla cantieristica e alle costruzioni navali.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Primo Ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama, del Ministro della Difesa della Repubblica d'Albania, Ermal Nufi, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, dell'Amministratore Delegato di KAYO, Ardi Veliu, e del Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Eugenio Santagata.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il nome della joint venture costituita da Fincantieri e KAYO annunciata a maggio scorso, Fincantieri Albania, che guiderà il percorso di rilancio e modernizzazione del cantiere di Pashaliman.

L'accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione industriale avviato da Fincantieri nel Paese e mira a sviluppare le competenze professionali necessarie a supportare la crescita della nuova capacità cantieristica locale. Il Memorandum prevede la collaborazione tra le Parti per l'avvio di moduli formativi, attività di tirocinio e iniziative educative dedicate agli studenti dell'Istituto Professionale, con la possibilità di sviluppare, a seguito della fase pilota, un percorso specialistico dedicato alla cantieristica e alle costruzioni navali.

Attraverso questa iniziativa, Fincantieri metterà a disposizione il proprio know-how industriale e tecnologico contribuendo alla definizione dei contenuti formativi, all'aggiornamento del personale docente e alla diffusione delle competenze necessarie per sostenere lo sviluppo della futura capacità produttiva locale.

Il programma coinvolgerà studenti provenienti dagli indirizzi di Meccanica Generale, Elettrotecnica, Termoidraulica, Servizi per i Mezzi di Trasporto e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione dell'Istituto Professionale "Pavarësia". Attraverso moduli specialistici, attività pratiche e percorsi di tirocinio, l'iniziativa intende favorire la crescita di competenze tecniche direttamente collegate alle esigenze della moderna cantieristica navale, creando nuove opportunità di formazione e occupazione per i giovani albanesi.

Il percorso formativo è stato concepito in stretta connessione con lo sviluppo industriale del sito di Pashaliman e con le professionalità che saranno progressivamente richieste dalla nuova realtà produttiva. In particolare, le attività riguarderanno ambiti quali carpenteria navale e lavorazioni di scafo, impiantistica meccanica ed elettrica, sistemi HVAC e di condizionamento, allestimento navale, verniciatura, isolamento e attività di supporto alla costruzione e manutenzione delle unità navali. L'obiettivo è creare una base di competenze qualificate in grado di accompagnare la crescita del cantiere e sostenere lo sviluppo dell'intera filiera industriale locale.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto industriale sviluppato da Fincantieri e KAYO per il rilancio e la modernizzazione del cantiere di Pashaliman, destinato a diventare un polo produttivo specializzato nella costruzione e manutenzione di unità navali per la Difesa, con particolare focus sul segmento delle Offshore Patrol Vessels (OPV). In tale contesto, la formazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali del modello di sviluppo promosso dal Gruppo, basato sul trasferimento di know-how, sulla valorizzazione del capitale umano e sulla crescita delle competenze locali.

L'Albania riveste per Fincantieri un'importanza strategica crescente, rappresentando un partner chiave per lo sviluppo di nuove capacità industriali e marittime a supporto della sicurezza e della stabilità dell'area euro-atlantica. In questo quadro, il progetto di Pashaliman è concepito come una iniziativa industriale di lungo periodo, capace di sostenere le esigenze della Marina Albanese e, al contempo, di creare una piattaforma produttiva competitiva rivolta anche ai mercati regionali e internazionali.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: "La formazione è il punto di partenza per qualsiasi progetto industriale sostenibile e di lungo periodo. Grazie a questo accordo intendiamo contribuire allo sviluppo di nuove competenze nella cantieristica navale albanese, mettendo a disposizione il know-how e l'esperienza maturati da Fincantieri. L'Albania è un partner strategico con cui condividiamo una visione di sviluppo fondata su innovazione, competenze e crescita industriale. Investire nelle persone significa creare le condizioni per generare valore duraturo, rafforzare la competitività del sistema marittimo del Mediterraneo e sostenere lo sviluppo di un ecosistema industriale moderno e integrato, contribuendo al contempo al rafforzamento delle capacità della Difesa e della sicurezza marittima".

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