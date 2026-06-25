Spediporto apre il nuovo desk a Hong Kong, Giachero: “Fondamentale creare piattaforma per formare giovani alle esperienze internazionali”

HONG KONG - Oggi, giovedì 25 giugno, si è tenuta l'inaugurazione dell'ufficio di Spediporto a Hong Kong, un evento che segna un passo significativo nell'internazionalizzazione del sistema logistico della Liguria. Questa iniziativa fa parte della missione istituzionale e commerciale che ha come obiettivo di esplorare le opportunità di connessione tra il mare, l'aria e i servizi logistici.

La nuova sede a Hong Kong mira a rafforzare i legami con i mercati asiatici, con l'intento di attrarre investimenti e creare partnership commerciali. Andrea Giachero, presidente di Spediporto, ha descritto l'importanza di questa apertura, sottolineando il rafforzamento della presenza nel mercato asiatico. Giachero ha dichiarato che questa iniziativa non solo consolida le recenti missioni istituzionali, ma rappresenta anche un'importante occasione per costruire relazioni con le istituzioni locali.

In particolare, ha evidenziato l'importanza di creare una piattaforma flessibile e agile, con l'obiettivo di organizzare tirocini e opportunità di formazione per i giovani, in modo che possano maturare esperienze internazionali e poi tornare con competenze preziose nel territorio.

Il presidente di Spediporto ha inoltre parlato della recente proposta di un collegamento diretto tra l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la Cina, definendo questo sviluppo come un'apertura importante verso nuove opportunità. Ha sottolineato l'importanza di concretizzare queste novità con accordi e contratti, e ha espresso ottimismo riguardo al dialogo avviato con Mofcom, il ministero cinese dedicato al commercio. Questo dialogo, ha affermato, segna l'inizio di un percorso verso reali opportunità per il territorio ligure.

In conclusione, Giachero ha definito la missione in Cina come un bilancio estremamente positivo, in quanto ha permesso di costruire relazioni e presentare il territorio ligure e il suo sistema logistico all'attenzione della comunità cinese. Le opportunità offerte dalla portualità ligure e dal suo ecosistema sono ora più visibili e promettenti.

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