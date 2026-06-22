CISCE 2026, Giachero: “A Pechino non presentiamo solo un porto, ma l’intero ecosistema logistico della Liguria”

PECHINO – Non solo porto, ma un sistema integrato capace di connettere mare, aria, logistica e servizi. È questo il messaggio che la Liguria e Spediporto stanno portando al CISCE 2026 di Pechino, dove la Regione è presente come ospite d’onore della principale fiera internazionale dedicata alle supply chain.

A sottolinearlo è Andrea Giachero, presidente di Spediporto e rappresentante Camere di Commercio Genova, protagonista insieme alla delegazione ligure della missione istituzionale in Cina.

“Spediporto è assoluto protagonista di questa missione insieme a Regione Liguria e a tutto l’ecosistema del territorio”, spiega Giachero. “Genova rappresenta il gateway naturale del Mediterraneo verso l’Europa e qui stiamo presentando non soltanto un porto, ma un ecosistema composto da terminal, porto, aeroporto e servizi logistici integrati. Un valore aggiunto importante per gli operatori asiatici”.

Per il presidente di Spediporto, uno degli elementi chiave della presenza ligure al CISCE è proprio la capacità di proporsi come sistema.

“Ci stiamo presentando in modo adeguato e soprattutto in modo unitario. È questo che oggi fa la differenza sui mercati internazionali”, sottolinea.

Tra i punti di forza del sistema logistico genovese rispetto ad altri hub europei, Giachero evidenzia innanzitutto la posizione strategica e l’integrazione delle infrastrutture.

“Parliamo di uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Abbiamo inoltre un aeroporto che va valorizzato e che si trova a soli otto chilometri dal porto. In un contesto europeo caratterizzato da forti congestioni, sia infrastrutturali sia urbane, Genova può offrire vantaggi competitivi significativi”.

Una vicinanza che può tradursi in nuove opportunità soprattutto per alcuni segmenti di mercato in forte crescita.

“La prossimità tra aeroporto, porto e sistema doganale può agevolare flussi particolarmente dinamici come quelli legati all’e-commerce. Si tratta di un vantaggio concreto che può attrarre operatori e vettori alla ricerca di nuove soluzioni logistiche”.

La missione ligure proseguirà nei prossimi giorni a Hong Kong, dove verrà inaugurato il nuovo ufficio di rappresentanza di Spediporto. Un passaggio che Giachero considera strategico per consolidare la presenza del sistema logistico ligure nei mercati asiatici.

“È un momento molto importante. Tutto il lavoro che Regione Liguria, la città di Genova e il sistema logistico stanno portando avanti deve essere raccontato nel mondo. Non può restare confinato agli eventi locali: dobbiamo far conoscere il valore che Genova e la Liguria possono offrire alle imprese internazionali”.

L’apertura della sede di Hong Kong rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso di internazionalizzazione.

“I vantaggi saranno quelli di sviluppare nuove relazioni e consolidare il nostro ruolo sia a livello nazionale sia internazionale. È un lavoro che Spediporto porta avanti da anni, ma poter contare su un desk permanente e su un ufficio di rappresentanza costituisce un’opportunità straordinaria per rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui mercati esteri”, conclude Giachero.

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