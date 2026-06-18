La nave “Grande Torino” attraversa lo Stretto di Hormuz: fine dell’incubo dopo oltre cento giorni di attesa

Dopo oltre cento giorni di attesa forzata nel Golfo Persico, la nave mercantile italiana “Grande Torino”, del gruppo Grimaldi, ha finalmente attraversato lo Stretto di Hormuz. Un passaggio cruciale avvenuto a poche ore dalla firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, che ha permesso la riapertura della rotta marittima.

Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato come l’unità sia “fra le prime ad attraversare lo stretto” dopo lo sblocco della situazione. “Ora è in navigazione verso l’Oriente – ha dichiarato –. Un successo della diplomazia italiana, una bella notizia per la ripresa del traffico commerciale e per tutti i marinai a bordo e le loro famiglie in Italia”.

La nave era rimasta bloccata da febbraio a causa del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, che aveva reso impossibile la navigazione in sicurezza nell’area. L’imbarcazione si trovava impegnata nel trasporto di veicoli nuovi dall’Estremo Oriente verso l’Europa, ma con l’escalation militare era stata costretta a fermarsi nel tratto di mare tra le coste degli Emirati Arabi Uniti e quelle iraniane.

A bordo si trovavano 21 marittimi, tra cui tre cittadini italiani, compreso il comandante. La lunga sosta si è conclusa solo dopo il via libera del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, che ha consentito la riapertura della rotta commerciale verso l’Oceano Indiano.

La “Grande Torino” è ora diretta verso Singapore, sua tappa finale, dove verrà reimpiegata nella rete di collegamenti del gruppo partenopeo tra Asia ed Europa, segnando il ritorno alla normalità operativa dopo mesi di tensione e incertezza.

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