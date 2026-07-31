Il Comitato di Gestione approva Fabrizio Marilli come prossimo Segretario Generale e vota l'assestamento di bilancio

Fabrizio Marilli sarà dal 7 settembre prossimo il nuovo Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il Comitato di Gestione, nella sua prima riunione odierna dopo la ricostituzione, ha approvato all’unanimità la proposta del Presidente Mirco Carloni.

Dirigente dell’ADSP del Mar Tirreno Settentrionale, classe 1982, originario di Grottaglie, Marilli è una figura tecnica con una profonda esperienza del sistema portuale italiano. È stato infatti ufficiale delle Capitanerie di porto in servizio per diversi anni negli scali italiani, maturando successivamente un’ampia esperienza di vertice in diverse Direzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale dal 2021.

“Con questa nomina – ha affermato il Presidente Mirco Carloni – si assicura la continuità dell’ufficio del Segretario Generale dell’Autorità di sistema portuale dopo la prossima scadenza del mandato dell’attuale titolare, Salvatore Minervino, che ringrazio per il lavoro svolto e per la transizione che sta assicurando in questo periodo di cambiamento nell’Ente. Il Dott. Marilli ha un profilo capace di affrontare le diverse peculiarità tipiche dell’operatività quotidiana dei porti e del lavoro portuale, nonché della macchina amministrativa dell’Ente. La sua esperienza permetterà di proseguire l’efficienza del nostro operato quotidiano, a beneficio delle strategie di sviluppo e dei progetti in corso”.

Il Comitato di gestione ha inoltre approvato l’assestamento di bilancio dell’Autorità di Sistema portuale. Sono state in particolare aggiornate le previsioni di entrata, incrementate di 3 milioni di euro derivanti da maggiori entrate connesse a finanziamenti comunitari e del PNRR e da fondi statali. Nelle uscite, i risparmi conseguiti da minori previsioni di uscita hanno consentito di incrementare di 410.000 EUR le risorse relative alla manutenzione delle infrastrutture.

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