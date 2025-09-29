Fincantieri costruirà due nuove navi da crociera per TUI Cruises: saranno le più grandi della flotta

Fincantieri ha firmato un importante contratto con TUI Cruises per la costruzione di due nuove navi da crociera di ultima generazione. Si tratta di unità gemelle delle recenti “Mein Schiff Relax” e “Mein Schiff Flow”, appartenenti alla classe InTUItion, che si distinguono per dimensioni, efficienza e sostenibilità ambientale.

Le nuove navi avranno una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, diventando così le più grandi mai costruite per la flotta di TUI Cruises. Saranno alimentate da motori dual-fuel, in grado di utilizzare sia gas naturale liquefatto (LNG) sia gasolio marino (MGO), in linea con gli standard ambientali più avanzati del settore.

Il contratto, firmato tra Fincantieri e TUI Cruises – joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises Ltd – prevede la consegna delle due navi rispettivamente nel 2031 e nel 2032. L’ordine sostituisce il precedente Memorandum of Agreement siglato nel marzo 2025 con TUI AG per due unità destinate al brand Marella Cruises. Le nuove navi, però, avranno una configurazione diversa e dimensioni maggiori rispetto a quanto inizialmente previsto per Marella.

Il valore complessivo dell'accordo supera quello del MoA originario, pur restando entro i limiti comunicati pubblicamente il 31 marzo 2025. Come di consueto per contratti di questa natura, l’intesa è soggetta a condizioni e a soluzioni di finanziamento.

“Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con il brand TUI Cruises, rafforzando ulteriormente il nostro rapporto sia con TUI che con Royal Caribbean”, ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri. “Questo contratto conferma la fiducia costruita nel tempo e la collaborazione di successo già avviata con le prime due navi della classe InTUItion. Conferma inoltre la capacità di Fincantieri di supportare la crescita della flotta dei principali operatori crocieristici mondiali, combinando innovazione, sostenibilità ed eccellenza della cantieristica italiana”.

Il nuovo ordine consolida ulteriormente il ruolo di Fincantieri come protagonista della cantieristica navale a livello mondiale, sempre più orientata a costruire navi più grandi, più ecologiche e tecnologicamente all’avanguardia.

