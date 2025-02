Finale Ligure, vivo per miracolo dopo essere stato investito dal treno: circolazione in ripresa

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Circolazione ferroviaria sospesa a Finale Ligure dalle 19:45 per l’investimento di una persona

2️⃣ Ripresa del traffico in direzione Genova, ritardi fino a 50 minuti

3️⃣ In direzione Ventimiglia si attende il nulla osta per il treno coinvolto

La notizia nel dettaglio

La circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia è stata momentaneamente sospesa a Finale Ligure dalle ore 19:45 a causa dell’investimento di una persona, un uomo di circa 35 anni, da parte del treno Intercity 676, in viaggio da Milano a Ventimiglia. Sul posto è intervenuta l'autorità giudiziaria per i rilievi del caso. L’episodio non sembra essere un investimento mortale, ma sono in corso verifiche sulle circostanze dell’accaduto.

Disagi ferroviari - Il traffico ferroviario è stato interrotto, causando ritardi per i convogli Intercity e Regionali. In direzione Genova la circolazione è ripresa, con il primo treno regionale transitato con 50 minuti di ritardo.

Treno fermo - L’Intercity 675, partito da Milano Centrale alle 17:05 e diretto a Ventimiglia con arrivo previsto per le 21:02, è fermo a Finale Ligure dalle 19:43. In direzione Ventimiglia, la circolazione rimane sospesa fino al nulla osta per lo spostamento del treno coinvolto.

Dinamica dell’evento - La persona investita si trovava sui binari e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario o di una situazione di stato confusionale. Tuttavia, è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

