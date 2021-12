Finale Ligure, autobus prende fuoco. Malore per l'autista

di Redazione

L’allarme è stato lanciato alle 13.45 dallo stesso autista del mezzo, dopo aver fatto scendere i passeggeri per metterli in sicurezza

Un autobus di linea Tpl ha preso fuoco nei pressi di Finale Ligure e precisamente a Carbuta. L'incendio è partito dal motore, che è andato in fiamme per cause ancora da accertare.

L’allarme è stato lanciato alle 13.45 dallo stesso autista del mezzo, dopo aver fatto scendere i passeggeri per metterli in sicurezza. Dopo pochi minuti sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme.

Durante la fase di spegnimento, l’autista ha avuto un malore a causa del forte spavento. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga.