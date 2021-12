Genova, ennesimo incendio al Cep di Prà. A fuoco un appartamento

di Redazione

Le fiamme sono divampate intorno alle 22 in via Novella. Il fumo ha invaso l'atrio delle scale, poi l'intervento dei vigili del fuoco. Paura tra i condomini

Paura questa sera intorno alle 22 in via Novella nel quartiere genovese del Cep di Prà. Per cause ancora da accertare, un appartamento è andato a fuoco crando scompiglio in tutto il caseggiato.

In pochi minuti il fumo ha invaso il portone e il vano scale costringendo alcuni condomini a scendere in strada. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Sono in corso indagini per capire cosa abbia scatenato le fiamme nell'appartamento forse abitato dai inquilini abusivi. Non si esclude l'origine dolosa.

Non è la prima volta che nella zona accadono episodi simili. Qualche settimana fa era andata a fuoco una baracca di via Salvemini, sede di alcune associazioni sociali.

Solo dieci giorni fa una macchina era stata avvolta dalle fiamme in via Benedicta. Anche in quel caso l'origile era stata dolosa.