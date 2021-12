Genova, incendio al Cep di Pra': in fiamme un'autovettura

di Marco Garibaldi

Il rogo si è verificato in via Benedicta. Sul posto i vigili del fuoco a spegnere il rogo

L'incendio si è verificato nella notte tra sabato e domenica 11 dicembre. In fiamme un'autovettura nei pressi del Cep a Genova Pra'.

Il rogo si è verificato in via Benedicta dove, pochi istanti dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco. Completamente carbonizzata l'auto parcheggiata nell'area dell'incendio. Probabilmente si tratta di un incendio doloso. Nella zona non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo: è di qualche mese fa l'incendio di uno scooter.