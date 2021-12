Genova, famiglia si perde sopra Nervi. Trovata spaventata e infreddolita

di Redazione

Papà, mamma e i loro due bambini di 8 e 9 anni, hanno perso l'orientamento e non sono più riusciti a trovare la strada. Episodio uguale anche a Multedo

Brutta avventura per una famiglia genovese che questa sera si è persa sulle alture del levante genovese. Papà, mamma e i loro due bambini di 8 e 9 anni, hanno perso l'orientamento e non sono più riusciti a trovare la strada verso Nervi.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto gli operatori del soccorso alpino e speleologico Liguria.

La famiglia è stata raggiunta dai tecnici del soccorso alpino e portata in salvo. Tutti e quattro erano parecchio infreddoliti ma non hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sul posto anche i militi della Croce Verde Nerviese che sono arrivati con un quad per salire con pù facilità la stradina di Sant'Ilario.

Episodio simile a Borzoli, sempre sulle alture di Genova. Due escusionisti sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco di Multedo quando era già buio.