Lavagna, incendio nel vano scale in via de Camminello: famiglie evacuate per ore

di Marco Innocenti

Le fiamme sono partite da del materiale ammassato nell'androne del palazzo, per cause ancora da accertare. Attimi di paura ma nessun ferito

Incendio nella notte nel vano scale di un edificio di via del Camminello a Lavagna. Le fiamme sono partite, per cause ancora da accertare, da del materiale ammassato nell'androne.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Nessun ferito ma i residenti sono stati allontanati per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sono stati fatti rientrare dopo due ore.