Filippo Biolé ha deciso, è lui il terzo candidato ufficiale nella corsa a Palazzo Tursi

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Filippo Biolé candidato sindaco – L’avvocato ha ufficializzato la sua candidatura alle amministrative di Genova 2025 con una proposta civica, sostenuta dal Comitato Filippo Biolé Sindaco e da Genova Unita.

2️⃣ Rottura con il centrosinistra – Ha scelto di correre in autonomia rispetto al polo progressista, annullando un incontro previsto con Silvia Salis per divergenze sulla proposta politica.

3️⃣ Sostegno di Genova Unita – La lista civica guidata da Gianluca Chiaramonte, ex PD, ha deciso di appoggiare Biolé, individuandolo come il candidato ideale per una corsa alternativa alle amministrative.

La notizia nel dettaglio

Dopo Pietro Piciocchi e Silvia Salis le amministrative di Genova 2025 hanno adesso un terzo candidato ufficiale: si tratta dell'avvocato Filippo Biolé che ha sciolto la riserva e ha deciso di scendere in campo con la sua proposta civica.

La decisione - Dopo giorni di discussioni interne, il gruppo che fa capo all'avvocato ha rotto gli indugi dopo una riunione che si è tenuta oggi pomeriggio nel suo studio. "La mia candidatura - ha dichiarato Biolé a Telenord - è confermata ed è sostenuta dal Comitato Filippo Biolé Sindaco e Genova Unita, nonché da un gruppo di circa 700 persone che promuovono la candidatura e che saranno impegnati nell’organizzazione la campagna".

Alternativa - Biolé ha dunque deciso di scendere in campo in modo autonomo rispetto al polo progressista e per questo motivo ha disdetto l'appuntamento - previsto per domani - con la candidata Silvia Salis. Da quanto emerge non si tratta di una bocciatura sulla persona, che è apprezzata e stimata, ma sulla proposta politica di centrosinistra che si sta delineando in questi giorni.

Genova Unita - Oltre al comitato per Biolé Sindaco, l'avvocato è sostenuto da Genova Unita, la lista civica che fa capo a Gianluca Chiaramonte, l'esponente che nel dicembre scorso ha lasciato il Pd dopo 10 anni di militanza e ha deciso di costruire una sua proposta alternativa. Il suo gruppo ha trovato in Biolé l'interlocutore giusto per provare la corsa alle amministrative.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.