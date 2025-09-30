Festival Scienza: Regione, Camera di Commercio e Unige confermano il sostegno a Leonardo, "Partner strategico, no a pressioni ideologiche"

In seguito alle polemiche sorte attorno alla collaborazione tra il Festival della Scienza e Leonardo S.p.A., i vertici dei tre enti pubblici soci dell’Associazione Festival della Scienza – Marco Bucci per Regione Liguria, Luigi Attanasio per Camera di Commercio di Genova, il rettore Federico Delfino per Università degli Studi di Genova – hanno diffuso una nota congiunta per ribadire il sostegno alla manifestazione e la conferma della partnership con il colosso industriale.

"Il Festival della Scienza è un patrimonio della città e delle istituzioni che lo sostengono", si legge nel comunicato firmato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dal presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio e dal rettore dell’Università di Genova Federico Delfino. "È uno spazio di incontro, dialogo e divulgazione scientifica, riconosciuto a livello nazionale e internazionale".

Negli ultimi giorni, la collaborazione con Leonardo – azienda attiva nei settori dell’aerospazio, difesa e sicurezza – ha sollevato critiche da parte di alcuni settori della società civile, preoccupati per il coinvolgimento di un’industria legata alla produzione militare. Una reazione che gli enti firmatari considerano legittima, ma da contestualizzare.

"Il dibattito ha toccato un tema etico reale e sentito", prosegue la nota. "Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare queste sensibilità, ma è altrettanto necessario basare le scelte su elementi concreti e verificabili. Leonardo ha confermato di operare nel pieno rispetto delle normative italiane – in particolare la legge 185/1990 che regola l’export di armamenti – e di non essere coinvolta in forniture a teatri di guerra".

Al centro della riflessione anche il ruolo strategico dei partner scientifici e tecnologici nel garantire la sostenibilità del Festival. "Per restare competitivo e attrattivo, il Festival ha bisogno del supporto di soggetti nazionali e internazionali in grado di rafforzarne il prestigio e garantirne la stabilità economica", proseguono i tre enti. "Leonardo, uno dei pochi gruppi italiani con competenze scientifiche e tecnologiche di livello globale, contribuisce a questo obiettivo".

Secondo i firmatari, mettere in discussione la collaborazione con Leonardo significherebbe creare un precedente potenzialmente pericoloso per il futuro della manifestazione: "Rinunciare a un partner di tale portata rischia di indebolire la capacità del Festival di attrarre sponsor e interlocutori strategici".

Il comunicato sottolinea anche la necessità di preservare la neutralità e l’indipendenza culturale dell’evento: "Il Festival non deve diventare terreno di scontro politico o geopolitico. La sua missione è quella di promuovere il sapere scientifico in tutte le sue forme, offrendo uno spazio pluralista, indipendente e aperto al confronto. Lasciarsi influenzare da pressioni contingenti significherebbe snaturare questa vocazione".

La conclusione è un’apertura chiara alla conferma della partnership: "Per tutte queste ragioni, i soci pubblici ritengono doveroso confermare la collaborazione con Leonardo, nel segno della trasparenza e della responsabilità. L’auspicio è che l’azienda sia presente anche alla prossima edizione del Festival con il proprio contributo culturale e scientifico, a sostegno delle attività di divulgazione rivolte alla comunità e alle nuove generazioni".



Anche Confindustria Genova si schiera - Confindustria Genova, socio fondatore dell'Associazione Festival della Scienza, esprime "profondo rammarico per la vicenda che ha spinto Leonardo Spa a rinunciare alla propria partecipazione alla prossima edizione del Festival della Scienza, iniziativa della quale il Gruppo guidato da Roberto Cingolani è da sempre convinto sostenitore attraverso la Fondazione Leonardo e la Fondazione Ansaldo".

Il Festival della Scienza, prosegue la nota di Confindustria "è e deve rimanere uno spazio aperto di confronto e di dialogo, libero da strumentalizzazioni e da condizionamenti, nel quale portare avanti, con il massimo impegno, l'azione di divulgazione scientifica il cui valore, grazie anche al fondamentale contributo di realtà tecnologiche come Leonardo Spa, è apprezzato e riconosciuto a livello internazionale. Auspichiamo, quindi, che la collaborazione tra l'Associazione Festival della Scienza e Leonardo Spa possa riprendere - conclude la nota -, andando oltre le polemiche sollevate negli scorsi giorni sulla base di informazioni che non rispecchiano la verità dei fatti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.