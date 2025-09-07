Festa dei Patrioti, Frijia (FdI): “Un pensatoio per il futuro della Spezia”. Si chiude oggi con La Russa

In vista delle prossime elezioni amministrative di La Spezia", l'onorevole Maria Grazia Frijia di Fratelli d’Italia lancia l’idea di un pensatoio, un laboratorio delle idee aperto a tutte le forze del centrodestra, ma anche ai cittadini. L’obiettivo? Migliorare ulteriormente La Spezia, già governata da un’amministrazione di centrodestra: "Siamo partiti dalla festa dei patrioti di questi giorni perché dalle indicazioni che ci arrivano dal Governo si possono tirar fuori delle idee, dei progetti che possono andare a migliorare ancor di più la città rispetto all’amministrazione di centrodestra che sta governando in questi anni, che sta funzionando bene ma sulla quale possiamo ancora migliorare".

Il pensatoio, spiega l’onorevole, sarà un luogo di confronto ampio: "Partire da un think tank dove tutti insieme ragioniamo sulle proposte per migliorare ancora di più la città e anche sulle persone. È il nostro obiettivo, ovviamente allargato non solo alla politica, ma a tutti i cittadini che hanno interesse a collaborare insieme ai partiti politici per costruire qualcosa per il futuro della nostra città". Il messaggio è chiaro e ben sintetizzato nel sottotitolo della festa: “Rotta per il futuro”.

Blue economy: La Spezia protagonista del mare - Altro tema centrale emerso durante la festa è quello della blue economy, settore in cui La Spezia si presenta come protagonista a livello nazionale. La città si propone come polo strategico, grazie alla presenza di numerose attività marittime e industriali."Noi siamo tra le principali città italiane in materia di blue economy perché sulla città insistono attività quali la difesa, il polo nazionale della subacquea, il turismo, la portualità, la cantieristica nautica. Nel dibattito di sabato sono emerse queste peculiarità, dichiara la deputata Maria Drazia Frijia.

Valorizzare il mare come risorsa chiave per lo sviluppo economico significa puntare su un insieme integrato di attività - @Possiamo razionalizzare meglio gli spazi e valorizzare ancora di più il settore della nautica, della portualità, della logistica. Questa è una città che ha tutte le carte in regola per puntare su un settore che è strategico per il futuro non solo della nostra città, della Liguria, ma del Paese", spiega l'onorevole Frijia.

La festa dei patrioti: crescita e partecipazione - Giunta alla sua terza edizione, la festa dei patrioti si conferma un appuntamento di riferimento per il dibattito politico del centrodestra in Liguria. Un evento cresciuto nel tempo, partito da una realtà più contenuta ma che oggi coinvolge sempre più partecipanti e figure istituzionali."È stata una crescita da quando abbiamo iniziato con la prima festa a Beverino, che è stata comunque una bellissima esperienza. Questo però ci ha consentito di rodarci per poi poter arrivare qua per la terza edizione della festa dei patrioti in centro città", spiega l'onorevole Frijia.

Ampia la partecipazione fin dalle prime giornate: "Siamo partiti venerdì con un bel parterre e una bella presenza di pubblico. Oggi il parterre è stato altrettanto bello, ancora più tecnico, e le persone sono state ancora più numerose".

Gran finale domenica, con la partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa - "Come da tradizione, ci aspettiamo una giornata, domenica 7 settembre che sarà ancora più ricca di persone e di personaggi politici che potranno dare un contributo. Poi chiuderemo la festa con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non solo è la seconda carica dello Stato, ma è anche un amante della Liguria. E quindi siamo certi che concluderemo in bellezza", conclude l'onorevole Maria Grazia Frija.

