Ferrovie, stazione Luni, Pucciarelli (Lega): "Avviata ristrutturazione, proficua intesa Comune-RFI"

Passi avanti per il miglioramento funzionale della stazione di Luni. Lo annuncia Stefania Pucciarelli, senatrice e segretaria della Lega per la provincia spezzina. "Ho effettuato un sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Luni insieme al personale di RFI e al Sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, per fare il punto sugli interventi in corso. La stazione rappresenta un nodo cruciale per la mobilità, sia dal punto di vista turistico che per la vita quotidiana dei cittadini. Nei giorni scorsi sono stati avviati diversi lavori di miglioramento, tra cui la tinteggiatura del sottopasso e delle rampe di accesso, la sostituzione delle coperture delle pensiline e il rinnovo della segnaletica. Sono inoltre previsti ulteriori interventi per potenziare l’infrastruttura".



"Contestualmente, è in corso il rinnovo dei binari tra le stazioni di Sarzana e Massa, con un investimento complessivo di 19 milioni di euro. L’incontro ha confermato l’importanza della collaborazione tra il Comune di Luni e RFI, un impegno che guarda alla valorizzazione dell’area anche in vista della prossima realizzazione della pista ciclabile. La stazione di Luni - conclude la Pucciarelli - potrà così diventare anche un punto strategico di interconnessione tra il trasporto ferroviario e la mobilità ciclabile. Un passo avanti significativo per ridare nuova vita a questa infrastruttura fondamentale”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.