Ferrovie: Rixi, Ventimiglia torna a essere una porta d’ingresso, non un confine

“Oggi è una giornata storica per Ventimiglia e per tutto il Ponente ligure. Con l’attivazione dei primi due binari elettrificati a 3.000 Volt, la città compie un passo avanti atteso da 60 anni verso una rete ferroviaria moderna, efficiente e integrata nel sistema nazionale. Da lunedì 17 novembre i nuovi elettrotreni potranno finalmente arrivare e partire da Ventimiglia, offrendo un servizio continuo e sostenibile su tutta la linea costiera, a beneficio di studenti, pendolari e turisti. Un risultato reso possibile grazie al forte impegno del Governo nel potenziamento delle connessioni tra Italia e Francia e che guarda al futuro della linea col raddoppio tra Finale Ligure e Andora, un’opera strategica destinata a unire in modo stabile e moderno i due Paesi. Ringrazio Rete Ferroviaria Italiana e Regione Liguria per il lavoro svolto con competenza e puntualità: la collaborazione tra istituzioni e imprese dimostra che l’Italia può rispettare i tempi e realizzare infrastrutture di qualità. Ventimiglia torna così a essere una porta d’ingresso dell’Europa, non più un confine: un segnale concreto di progresso e fiducia nel futuro.” Così in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

