Ferrovie: manutenzione straordinaria al ponte sul Po, modifiche alla circolazione sulla Milano-Genova dal 1° giugno al 28 settembre

A partire da sabato 1° giugno e fino a domenica 28 settembre 2025, la linea ferroviaria Milano-Genova sarà interessata da importanti modifiche alla circolazione a causa di lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po, situato tra le stazioni di San Martino Cava Manara e Bressana Bottarone.





Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato l’intervento, che rientra in un ampio progetto di potenziamento e velocizzazione della linea, con l’obiettivo di elevare la velocità dei convogli fino a 180 km/h. I lavori prevedono il rinforzo della struttura per adeguarla ai carichi stradali e ferroviari attualmente in vigore.





L’intervento, dal valore complessivo di 55 milioni di euro finanziati tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), comporterà inevitabili modifiche al servizio ferroviario, sia per i treni regionali che per quelli a lunga percorrenza. La circolazione sarà rimodulata in tre fasi:





Dal 1° giugno al 20 luglio: interruzione di un binario tra Voghera e Pavia, con circolazione a binario unico e conseguente riduzione dei collegamenti.





Dal 21 luglio al 29 agosto: sospensione totale del traffico ferroviario tra Pavia e Voghera su entrambi i binari.





Dal 30 agosto al 28 settembre: ritorno alla circolazione su un solo binario tra Voghera e Pavia.





RFI invita i viaggiatori a consultare i dettagli aggiornati sul programma dei treni, disponibili presso le stazioni e sul sito ufficiale alla sezione Infomobilità. L’azienda sottolinea l’importanza dell’intervento per il miglioramento complessivo della rete e per garantire un servizio più veloce e affidabile in futuro.

