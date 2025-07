Ferrovie, lavori sulla Milano-Genova: dal 20 luglio chiuso il ponte sul Po

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sono partiti sabato 1° giugno i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po per la linea ferroviaria Milano-Genova, situato tra le stazioni di San Martino Cava Manara e Bressana Bottarone. La diretta conseguenza sono importanti modifiche alla circolazione, che dureranno fino a domenica 28 settembre 2025 e che a partire dal 20 luglio entrano nella fase più delicata.

Il programma - Dalla prossima domenica, infatti, la sospensione del traffico sarà totale tra Voghera e Pavia, su entrambi i binari. Tale interruzione resterà effettiva fino al 29 agosto, quando riprenderà la circolazione a binario unico nella tratta interessata. L'operazione dovrebbe terminare il 28 settembre, con il ripristino del normale traffico su rotaia tra i due capoluoghi di regione.

L'investimento - L’intervento, dal valore complessivo di 55 milioni di euro finanziati tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), comporterà inevitabili modifiche al servizio ferroviario, sia per i treni regionali che per quelli a lunga percorrenza.

Le modifiche - Come ha spiegato ai microfoni di Telenord il Responsabile Pianificazione Industriale RFI, Andrea Esposito, "il trasporto regionale della lunga percorrenza in Intercity sono garantiti al 100% con lievi modifiche di percorrenza. Fino a fine agosto, per circa 40 giorni in cui ci sarà proprio l'interruzione della linea la mobilità sarà garantita per i treni regionali, in particolare quelli della fascia pendolare saranno deviati via Alessandria Mortara Milano, con allungamenti di percorrenza dell'ordine di 30 minuti. Durante la giornata potranno arrivare comunque allungamenti di 35-40 minuti, ma la mobilità sarà garantita. E per quanto riguarda gli Intercity, saranno deviati invece via Voghera Piacenza, con il mantenimento complessivo del volume di trasporto, da un punto di vista il numero dei treni, con allungamento dei tempi di percorrenza di circa 60 minuti".

Gli obiettivi - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato l’intervento, che rientra in un ampio progetto di potenziamento e velocizzazione della linea, con l’obiettivo di elevare la velocità dei convogli fino a 180 km/h. I lavori prevedono il rinforzo della struttura per adeguarla ai carichi stradali e ferroviari attualmente in vigore.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.