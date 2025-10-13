Ferrovie, lavori sulla linea Civitavecchia-Pisa: modifiche e cancellazioni per treni regionali e Intercity

Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre, la circolazione ferroviaria sulla linea Civitavecchia-Pisa subirà importanti modifiche per lavori di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Le modifiche riguarderanno treni regionali, Frecce, Intercity e Intercity Notte.

In particolare, alcuni treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia/Pisa potranno subire variazioni di orario o cancellazioni. Saranno attivi servizi sostitutivi con autobus tra Civitavecchia e Grosseto, e tra Civitavecchia e Montalto di Castro. I treni Frecciabianca e Frecciarossa sulla tratta Roma-Genova via Civitavecchia saranno soppressi, con alcune cancellazioni già previste anche il 15 e il 20 ottobre.

I treni Intercity Napoli-Sestri Levante, Roma-Ventimiglia e Salerno-Torino, insieme agli Intercity Notte Torino-Salerno/Reggio Calabria, saranno deviati via Pisa-Firenze-Orte e subiranno modifiche di orario e cancellazioni di alcune fermate intermedie. Anche per questi servizi saranno disponibili autobus sostitutivi.

Dal 20 ottobre al 13 dicembre 2025, sono previsti rallentamenti per alcuni treni regionali sul tratto Civitavecchia-Orbetello. Anche gli Intercity e gli Intercity Notte che percorrono la tratta subiranno modifiche di orario, anticipi, e possibili variazioni di percorso con soppressione di fermate.

Si raccomanda attenzione ai possibili ritardi dovuti al traffico stradale sui bus sostitutivi, dove il trasporto di biciclette, monopattini elettrici e animali di grossa taglia (ad eccezione dei cani guida) non è consentito.

