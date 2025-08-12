Ferrovie, investimento da oltre 700 milioni per manutenzione e rinnovo dei sistemi di segnalamento

Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato una gara da oltre 733 milioni di euro per un programma triennale di manutenzione e rinnovo dei sistemi di comando e controllo della rete ferroviaria. L’obiettivo è aumentare affidabilità e regolarità della circolazione, con interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Accordo quadro – Il contratto, della durata di tre anni, rientra nel piano di investimenti del Gruppo FS Italiane e prevede azioni di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La gara è stata suddivisa in 38 lotti per garantire la massima copertura degli interventi e una gestione capillare delle attività.

Interventi previsti – Le operazioni riguarderanno il ripristino di sistemi e impianti danneggiati da malfunzionamenti, eventi atmosferici o atti vandalici. Sono incluse attività propedeutiche ai piazzali ferroviari, necessarie all’attuazione del piano accelerato ERTMS, oltre all’aggiornamento tecnologico degli impianti di segnalamento per migliorare il distanziamento dei treni.

Aggiornamento impianti – L’accordo comprende anche il rinnovo di apparati di comando, cabine e passaggi a livello, in un’ottica di modernizzazione complessiva della rete. Questi interventi si inseriscono in una strategia che mira a integrare sicurezza e innovazione, con un’attenzione particolare alla riduzione dei tempi di fermo e alla continuità del servizio.

