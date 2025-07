Ferrovie: dal 2026 nuovo collegamento diretto Praga Berlino Copenaghen in cooperazione tra DB, DSB, ČD

Presto i passeggeri potranno viaggiare in treno da Praga a Copenhagen via Berlino senza cambiare treno. Ciò costituisce un ulteriore impulso al fiorente trasporto internazionale a lunga distanza. La Deutsche Bahn (DB), la DSB (Ferrovie dello Stato danesi) e la ČD (Ferrovie ceche) collaborano per il nuovo collegamento diretto. Dal 1° maggio 2026, dopo il completamento della ristrutturazione generale tra Berlino e Amburgo, il ČD ComfortJet collegherà le tre capitali nel rispetto del clima. Ulteriori tappe previste in Germania includono Dresda e Amburgo.

Saranno operativi due treni andata e ritorno al giorno durante tutto l’anno, con tempi di percorrenza di sole sette ore tra Copenaghen e Berlino e di undici ore tra Copenhagen e Praga. Esiste anche un collegamento notturno stagionale. Durante la stagione estiva il servizio è già attivo tra Amburgo e Copenaghen, ma dal 2026 sarà esteso a Praga via Berlino e Dresda con i nuovi treni ComfortJet.

“L’Europa si sta avvicinando sempre di più alle ferrovie. Nel trasporto internazionale a lunga distanza, anche tempi di percorrenza superiori alle quattro ore sono apprezzati dai nostri passeggeri. Stiamo rispondendo alla crescente domanda con offerte aggiuntive interessanti. La nostra strategia di crescita nel trasporto internazionale a lunga distanza sta dando i suoi frutti”, afferma Michael Peterson, membro del Consiglio di Amministrazione di DB per il trasporto passeggeri a lunga distanza.

Questo nuovo collegamento è il primo di dieci progetti pilota sostenuti dalla Commissione europea per promuovere i collegamenti ferroviari transfrontalieri. Si tratta quindi di uno dei progetti selezionati dalla Commissione UE per superare gli ostacoli nel trasporto ferroviario internazionale, migliorare le condizioni di mercato e sviluppare una mobilità sostenibile e attraente in Europa. Un altro progetto è il nuovo collegamento diretto da Monaco a Milano e Roma, recentemente introdotto. Solo lo scorso dicembre la DB, insieme alla francese SNCF, ha reso operativo il nuovo collegamento diretto tra Berlino e Parigi.

Kai Wegner, sindaco di Berlino in carica: “Il nuovo collegamento diretto della Deutsche Bahn collega tre capitali europee: Praga, Berlino e Copenaghen. Questo rafforza Berlino come snodo strategico in Europa. Allo stesso tempo, il nuovo collegamento ferroviario diretto rappresenta un contributo importante a una transizione sostenibile dei trasporti; ora ancora più persone possono viaggiare da e per Berlino in modo ecologico e rispettoso del clima.”

Il ČD ComfortJet è utilizzato come mezzo di trasporto tra Praga e Copenaghen. I nuovi treni raggiungono una velocità massima di 230 chilometri orari e dispongono di 555 posti a sedere, di cui 99 in prima classe. Offrono un’esperienza di viaggio di prima classe, con tanto di ristorante a bordo, finestrini che permettono l’ingresso dei cellulari, Wi-Fi, cinema per bambini e sedili regolabili. A bordo c’è spazio per 12 biciclette. Per i passeggeri in sedia a rotelle, l’accesso e la discesa dal treno sono garantiti da un ausilio di salita/discesa montato sul veicolo (elevatore).

