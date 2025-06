Ferrovie, assessore Scajola: "Linea Cuneo-Ventimiglia–Nizza è strategica. Regione Liguria in prima linea per il rilancio”

La Regione Liguria ribadisce il suo impegno per il rilancio della linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia–Nizza, considerata strategica per i collegamenti tra Italia e Francia e fondamentale per lo sviluppo del Ponente ligure. Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola durante il Consiglio Regionale odierno, intervenendo sul tema della valorizzazione dell’infrastruttura ferroviaria.

"Come Regione Liguria ci siamo attivati da tempo su questa linea" – ha spiegato Scajola – "e abbiamo dato parere favorevole all’ordine del giorno presentato dalla minoranza, perché al di là dei colori politici, ogni iniziativa utile può rafforzare quanto già stiamo facendo per il bene del territorio".

Scajola ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso e coordinato con le altre istituzioni coinvolte. "La Cuneo–Ventimiglia–Nizza è una linea che deve diventare di interesse internazionale. Per questo stiamo lavorando in piena sintonia con la Regione Piemonte e l’assessore Gabusi. Durante l’ultima riunione del Comitato frontaliero di Cooperazione Italia–Francia, tenutasi a Nizza alla presenza dei ministri degli Esteri, abbiamo ribadito con forza questa posizione".

L’assessore ha inoltre ricordato come il tema sia stato portato all’attenzione del Ministero dei Trasporti e affrontato in tutte le sedi competenti, comprese le riunioni della CIG (Commissione Intergovernativa), dove si discute del potenziamento dei collegamenti transfrontalieri, duramente colpiti dalla tempesta Alex del 2020.

Infine, Scajola ha espresso soddisfazione per la riapertura imminente del Colle di Tenda, prevista per venerdì, dopo anni di chiusura. "Come Regione Liguria abbiamo fatto il possibile per accelerare la riapertura del Tenda" – ha concluso – "ma chiediamo che sia garantita la piena operatività del valico, così come auspichiamo un rapido ripristino completo della linea ferroviaria".

