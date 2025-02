Ferrovia Pontremolese, servono 126 milioni per il raddoppio. Priolo e Cocchetti: “Risorse da reperire al più presto”

Il raddoppio della ferrovia Pontremolese, fondamentale collegamento tra la dorsale tirrenica e la linea Bologna-Milano, resta in attesa di finanziamenti. Durante un incontro tra l’assessora ai Trasporti dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, e il commissario straordinario Mariano Cocchetti, è emersa la necessità di reperire ulteriori 126 milioni di euro per avviare i lavori sulla tratta Parma-Vicofertile, come riporta Ferpress.

Progetto e finanziamenti – Il costo complessivo del raddoppio Parma-Vicofertile è di 486 milioni di euro, di cui 360 già stanziati. Cocchetti ha confermato che l’iter autorizzativo è concluso e, una volta ottenuti i fondi mancanti, sarà possibile procedere con la gara d’appalto. “Nel frattempo – ha aggiunto – è in corso la progettazione definitiva della tratta successiva, Vicofertile-Fornovo, che si concluderà entro l’autunno”.

Un’opera strategica – Per Priolo, il potenziamento della Pontremolese è una priorità: “Questa infrastruttura è strategica per il territorio parmense e oltre. L’incontro con il commissario ha confermato la volontà comune di lavorare insieme per far partire i cantieri. Ora il prossimo passo è portare questa esigenza all’attenzione dei vertici di RFI”.

Prossimi passi – La realizzazione del raddoppio ferroviario è attesa da tempo e considerata cruciale per il trasporto merci e passeggeri. L’obiettivo è accelerare il reperimento delle risorse per non rallentare ulteriormente l’opera.

