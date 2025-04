Ferrovia Genova-Casella ferma da mesi: chiesti in consiglio regionale tempi certi per la riapertura. Sanna: “Ancora nessuna risposta”

La sospensione della linea ferroviaria Genova-Casella, inattiva dal settembre 2024 per lavori di manutenzione, sta causando disagi diffusi. Nove consiglieri regionali del centrosinistra hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta tempi certi sulla riapertura e misure alternative realmente efficaci per pendolari, turisti e residenti.

Linea interrotta – Dal 6 settembre 2024 il servizio ferroviario tra Genova e Casella è sospeso per manutenzioni straordinarie. I lavori, secondo quanto comunicato ufficialmente, dovrebbero concludersi entro il secondo trimestre del 2025, ma al momento non sono state fornite date precise per la riattivazione. Disagi – La linea, lunga circa 25 km e con 12 fermate, serve oltre 200.000 passeggeri all’anno. La sua chiusura ha penalizzato studenti, pendolari e turisti, costretti a utilizzare autobus sostitutivi che, secondo numerose segnalazioni, non garantiscono puntualità né un servizio equivalente.

Impatto economico – I consiglieri regionali Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Enrico Ioculano, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo e Federico Romeo sottolineano anche le ricadute negative sulle attività economiche locali, soprattutto nelle aree dell’entroterra.

Richieste alla Regione – Nel documento si chiede al Presidente e alla Giunta di indicare i tempi certi per il ripristino del servizio ferroviario e di spiegare quali misure siano state adottate per limitare i disagi. L’interrogazione fa leva sulla responsabilità regionale nella programmazione e nel finanziamento del trasporto pubblico locale. “I sindaci della valle chiedono a gran voce a che punto sono i lavori. Questo è un trenino unico in Italia, monorotaie e per il 70% passa nella zona di Sant’Olcese. E un servizio per i cittadini ma anche un’attrazione turistica e sviluppo economico importante per l’entroterra. Occorre un tavolo per parlarne, oggi in aula ancora non abbiamo avuto risposte”, il capogruppo in ragione del Pd, Armando Sanna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.