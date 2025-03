Fermerci incontra Salvini: priorità e misure per il rilancio del trasporto ferroviario merci

L’Associazione Fermerci ha incontrato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per discutere delle criticità del trasporto ferroviario merci e delle misure necessarie per il suo rilancio. Tra le richieste principali: l’anticipo al 2025 del nuovo periodo tariffario RFI, la stabilizzazione degli incentivi per gli operatori e il ripristino dei fondi per l’acquisto di materiale rotabile. Lo riporta Ferpress.

Interruzioni – Impatto sulle operazioni ferroviarie

Fermerci ha evidenziato le difficoltà causate dalle numerose interruzioni ferroviarie legate ai lavori del PNRR. Nel 2025 l’impatto sulle operazioni di trasporto merci sarà ancora maggiore, con interruzioni che in molti casi supereranno il 50%.

Tariffe – Anticipo al 2025

Per compensare le perdite operative, Fermerci ha chiesto di anticipare l’entrata in vigore del nuovo periodo tariffario di RFI dal 2026 al 2025, come previsto dalla Delibera n. 165/2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Incentivi – Stabilità e risorse aggiuntive

Sebbene la Legge di Bilancio 2025 abbia prorogato il Ferrobonus fino al 2027, Fermerci ritiene che sia fondamentale rendere strutturali le misure di sostegno e incrementare le risorse disponibili.

Materiale rotabile – Azzeramento dei fondi

Un punto critico è il taglio degli incentivi per l’acquisto di locomotive e materiale rotabile, che ha bloccato investimenti per circa 700 milioni di euro. “Abbiamo chiesto l’immediato ripristino delle risorse per il rinnovo della flotta ferroviaria merci”, ha dichiarato Clemente Carta, presidente di Fermerci.

Impegno del Ministero

Il Ministro Matteo Salvini ha assicurato che il Governo valuterà soluzioni concrete per supportare il settore e garantire la competitività del trasporto ferroviario merci.

