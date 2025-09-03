FDI, 'Festa dei Patrioti', alla Spezia la terza edizione dal 5 al 7 settembre

La Spezia è pronta a diventare, per tre giorni, il cuore pulsante del dibattito politico nazionale. Dal 5 al 7 settembre 2025, la suggestiva Passeggiata Morin ospiterà la terza edizione della Festa dei Patrioti. La manifestazione si conferma un momento privilegiato per raccontare i risultati raggiunti dal Governo Meloni, presentare le riforme in corso e condividere la visione per il futuro del Paese. Tra i temi centrali: sicurezza, lavoro, impresa e politiche europee, con un’attenzione particolare al ruolo dell’Italia sulla scena internazionale. La chiusura sarà affidata all’intervento del Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa.

Le voci dei protagonisti - "Alla sua terza edizione, la Festa dei Patriotti di La Spezia è ormai un appuntamento consolidato per il nostro partito in Liguria” – dichiara Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – “Un momento di confronto e convivialità che ha saputo conquistare anche i nostri vertici nazionali, presenti ogni anno con grande interesse. Un ringraziamento speciale va al coordinamento spezzino per l’impegno e la dedizione.”

Davide Parodi, coordinatore provinciale, sottolinea il salto di qualità di questa edizione: “Dopo due anni a Beverino, quest’anno approdiamo nel cuore della città, in uno degli scenari più suggestivi: la Passeggiata Morin. È il risultato di un lavoro di squadra partito da luglio e sono certo che questi tre giorni lasceranno un segno importante per la nostra comunità politica e civile.”

Soddisfazione anche da Gianmarco Medusei, consigliere regionale: “È motivo d’orgoglio ospitare alla Spezia un evento di portata regionale come questo. Sarà l’occasione per raccontare il lavoro fatto in Regione Liguria e illustrare i progetti futuri, che guardano non solo al territorio spezzino ma all’intera Liguria.”

Per l’On. Maria Grazia Frijia, la Festa rappresenta un laboratorio di idee: “La presenza di ministri, amministratori e personalità di spicco conferma la centralità di questo appuntamento. Saranno tre giorni di confronto e ascolto, che non si esauriranno con la chiusura della manifestazione. Da La Spezia vogliamo avviare una nuova fase di partecipazione, un vero e proprio think tank aperto a tutti i cittadini che si riconoscono nel progetto di Giorgia Meloni, per costruire insieme i programmi delle prossime sfide elettorali. Un grazie sincero a chi ha lavorato e lavorerà per il successo di questa iniziativa.”

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

ORE 18:00 – Inaugurazione

Saluti istituzionali: Ministro Daniela Santanchè, On. Matteo Rosso, Sen. Gianni Berrino, On. Maria Grazia Frijia, Stefano Balleari, Pierluigi Peracchini, Gianmarco Medusei, Davide Parodi.

ORE 18:15 – “La rotta del turismo in Italia”

Ministro Daniela Santanché intervistata dal direttore di Telenord Matteo Cantile.

ORE 18:45 – “Liguria e futuro della nazione”

Intervengono: On. Salvatore Deidda, On. Matteo Rosso, Sen. Gianni Berrino, On. Maria Grazia Frijia.

Introduce responsabile organizzativa Denise Gianardi.

Modera: Matteo Cantile (Direttore Telenord)

ORE 19:30 – “Costruire un Paese sicuro: sfide e soluzioni”

On. Augusta Montaruli (Vicecapogruppo alla Camera dei Deputati), Daniela Carli, Andrea Salmeri.

Modera Matteo Cantile (Direttore Telenord)

ORE 21:00 – “Dalle risorse alle riforme”

On. Tommaso Foti, ministro Affari Europei; Matteo Rosso; Davide Langella.

Modera Marita Langella (Tg2)

SABATO 6 SETTEMBRE

ORE 18:00 – “Liguria: il buon governo del centrodestra”

Intervengono: Stefano Balleari (Presidente del Consiglio Regionale), Simona Ferro (Assessore Regionale), Massimo Nicolò (Assessore Regionale), Rocco Invernizzi (Capogruppo in Consiglio Regionale), Veronica Russo (Consigliere Regionale), Gianmarco Medusei (Consigliere Regionale)

Introducono: Vicepresidente Provincia della Spezia Umberto Costantini, Cons. Comunale Barbara Pettinati

Modera: Paolo Ardito (Caporedattore Il Secolo XIX La Spezia)

ORE 19:30 – “Blue Economy, Liguria eccellenza italiana”

Partecipano: On. Matteo Rosso, On. Maria Grazia Frijia, Bruno Pisano (Commissario Straordinario – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Matteo Paroli (Presidente – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), Paolo Pessina (presidente Federagenti), Gianluca Agostinelli (Propeller Club), Stefano Messina (presidente Assarmatori), Alessandro Pitto (presidente Federspedi), Massimo Perotti (presidente Sanlorenzo).

Introducono Alberto Loi e Matteo Basso.

Modera: Alberto Quarati (Il Secolo XIX)



ORE 21 - “Il lavoro del Governo Meloni: senza sosta per gli italiani”

On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, vicepresidente Copasir.

Introducono Matteo Rosso, Davide Parodi.

Modera: Erika Pontini, caporedattore La Nazione Firenze.

DOMENICA 7 SETTEMBRE

ORE 18:00 – “La rotta per il futuro della Regione Liguria”

Intervista a Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)

Partecipano: Coord. Regionale On. Matteo Rosso, Presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari, Assessore Regionale Luca Lombardi, Coord. Provinciale Davide Parodi

ORE 19:00 – “L’Italia conta: le sfide dei conservatori in Europa”

On. Carlo Fidanza, on. Giovanni Crosetto.

Introduce Rocco Invernizzi.

Modera Gino Zavalani (Direttore Editoriale Esperia Italia)

ORE 19:45 – “Governo Meloni: lo Stato torna a difendere gli italiani”

On. Galeazzo Bignami (capogruppo alla Camera)

Introduce Stefano Balleari

Intervista di Pietro Senaldi (condirettore Libero)

ORE 21:00 – Dialogo con il Presidente del Senato Sen. Ignazio La Russa

Intervista di Pietro Senaldi (Condirettore Libero)

