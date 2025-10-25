Farinata e passione a Telenord: a Pegli la tradizione ligure. Zizzi: “Le cose semplici sono spesso le più difficili”

La Sagra della Farinata di Pegli, giunta alla 75ª edizione, celebra non solo uno dei simboli più autentici della cucina ligure, ma anche il legame tra tradizione e formazione.

Tradizione – “La farinata è semplice, ma le cose semplici sono le più difficili”, spiega Giuseppe Zizzi, presidente dell’Associazione Cuochi Genova e Tigullio e docente dell’istituto Marco Polo, che con i suoi studenti porta avanti un’idea di cucina radicata nel territorio ma aperta all’innovazione. Preparata con farina di ceci, acqua, olio e sale, viene cotta nel tipico testo di rame, preferibilmente in forno a legna. A scuola, i ragazzi imparano la ricetta originale e le sue varianti, come quelle con carciofi, cipollotti o bianchetti, nel rispetto della stagionalità e della materia prima locale.

Formazione – Al Marco Polo la cucina ligure è parte integrante dei programmi di studio: “Nelle classi terze si lavora sulla tradizione, mentre in quarta e quinta si uniscono creatività e tecniche innovative, come la cottura sottovuoto”, racconta Zizzi. L’obiettivo è formare professionisti capaci di valorizzare la gastronomia regionale in chiave contemporanea.

Eventi – L’associazione guidata da Zizzi è reduce da un importante evento nazionale ospitato a Genova, che ha riunito un migliaio di cuochi italiani ed europei. “È stata una grande occasione di confronto e crescita, anche per i giovani, che sono già il presente della cucina”, sottolinea.

Passione – Fare il cuoco, dice Zizzi, “non è un mestiere, è uno stile di vita”. Un lavoro che richiede dedizione, curiosità e amore per il dettaglio. E che, come la farinata, mantiene intatto il suo valore solo se fatto con cuore.

