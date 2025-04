Falsa aggressione a sindacalista, Cgil: "Sospeso, se notizia verrà confermata prenderemo altri provvedimenti"

Verrà confermata in giornata la sospensione del sindacalista della Cgil che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe ammesso di essersi inventato l'aggressione di stampo fascista che aveva generato una manifestazione di solidarietà in piazza Baracca a Sestri Ponente, luogo del presunto agguato (leggi QUI). Il sindacato con una nota ha ringraziato gli inquirenti per il loro lavoro "nella ricerca di verità e giustizia"; inoltre ha annunciato di volersi tutelare qualora la notizia trovasse la conferma definitiva. Di seguito riportiamo la nota della Cgil.

"Dagli sviluppi dell’indagine apparsi oggi sugli organi di stampa apprendiamo come i fatti legati all’aggressione al sindacalista Fillea non sarebbero confermati. Ove così fosse e come già dichiarato, se non siamo di fronte ad una escalation di violenza di qualsiasi natura non possiamo che tirare un respiro di sollievo: la Cgil purtroppo ha già pagato prezzi altissimi, anche in tempi recenti.

Il doveroso rispetto della tempestiva e puntuale attività svolta dagli organi inquirenti, cui va espressa sincera gratitudine per il ruolo e l’impegno svolto nella ricerca di verità e giustizia, impone di attendere l’esito di quanto in corso.

Nel contempo, a tutela dell’Organizzazione, saranno attivate le procedure interne di garanzia attraverso la sospensione dell'iscrizione alla Fillea e quindi la revoca del distacco sindacale e di ogni incarico connesso alla persona coinvolta nei fatti.

Se le notizie apparse oggi saranno confermate dagli organismi inquirenti, la Cgil si riserva di tutelarsi nelle forme che valuterà più opportune e in tutti i modi possibili".

