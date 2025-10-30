Fabbri (Anci): ddl Protezione Civile, passo avanti per tutela sindaci
di Redazione
Fabbri invita ora a completare il percorso legislativo, estendendo le tutele ad altre fattispecie di reato contestate ai sindaci
Alan Fabbri, delegato nazionale Anci alla Protezione Civile e sindaco di Ferrara, accoglie con favore il disegno di legge sulla Protezione Civile che tutela sindaci e operatori impegnati nelle emergenze, definendolo un passo importante verso maggiore chiarezza e sicurezza giuridica.
Anci sottolinea che il ddl risponde a richieste di anni dei sindaci, spesso esposti a responsabilità per eventi meteorologici imprevedibili, e prevede anche sezioni contrattuali speciali per il personale di protezione civile.
Fabbri invita ora a completare il percorso legislativo, estendendo le tutele ad altre fattispecie di reato contestate ai sindaci e chiarendo aspetti di responsabilità e personale, auspicando una rapida approvazione definitiva della norma.
