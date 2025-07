Ex Ilva, Urso: “A Genova possibile un quarto forno elettrico per acciaio green”

Nel quadro del piano siderurgico nazionale, prende forma una nuova prospettiva per il rilancio del polo industriale di Genova. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato oggi alla Camera la possibilità di realizzare un quarto forno elettrico nel capoluogo ligure, come parte della strategia per portare la produzione complessiva dell’ex Ilva a 8 milioni di tonnellate di acciaio green.

"La valorizzazione degli impianti del Nord – ha dichiarato Urso – rientra pienamente nel piano siderurgico nazionale. Questo sviluppo permetterà di rafforzare la filiera dell’acciaio nel rispetto degli obiettivi ambientali e strategici del Paese."

Tuttavia, il nuovo impianto DRI (riduzione diretta del minerale di ferro), necessario per alimentare il forno elettrico, non potrà essere costruito a Genova, ma sarà realizzato a Taranto, se ci sarà il via libera del Comune, o in alternativa in un’altra area del Mezzogiorno. "La localizzazione dell’impianto DRI è fondamentale per garantire l’autonomia strategica della nostra nazione", ha sottolineato il ministro.

Proseguono intanto i contatti istituzionali: "Ieri ho incontrato il presidente della Regione Liguria Bucci e il sindaco di Genova Salis per discutere delle condizioni abilitanti al rilancio dello stabilimento, tra cui la disponibilità energetica e l’accesso ai volumi di gas necessari", ha spiegato Urso.

Il confronto, secondo il ministro, è stato "assolutamente costruttivo" e improntato a una collaborazione istituzionale piena. "Ho garantito – ha aggiunto – la disponibilità mia e dei tecnici del ministero a partecipare ad assemblee pubbliche sul territorio per illustrare il piano di rilancio, nel segno della massima trasparenza e con l’obiettivo di costruire il più ampio consenso sociale possibile."

