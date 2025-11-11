Ex Ilva, riunione a Palazzo Chigi sul futuro della siderurgia e degli stabilimenti

Riunione a Palazzo Chigi tra governo e organizzazioni sindacali sull’ex Ilva di Taranto, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per l’esecutivo sono presenti i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Lavoro Marina Calderone, il ministro dell’Ambiente, insieme a Stefano Caldoro, consigliere della premier Giorgia Meloni per i rapporti con le parti sociali.

In videocollegamento anche rappresentanti delle Regioni Piemonte, Liguria e Puglia. Dal fronte sindacale sono presenti delegati di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb e Federmanager. All’incontro prendono parte inoltre i rappresentanti di Invitalia e i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e del Gruppo Ilva.

