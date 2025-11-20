Ex Ilva, protesta operai a oltranza: traffico in tilt. code fino a 11 km in autostrada

Prosegue senza sosta la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva di Genova Cornigliano. Gli operai hanno trascorso la notte all’esterno dello stabilimento, dormendo in strada in alcune tende allestite già dalla sera precedente. Il presidio, che ha assunto i contorni di una vera e propria occupazione, potrebbe andare avanti fino a domenica. Nel pomeriggio è previsto un primo incontro istituzionale in Prefettura, considerato un passaggio cruciale per cercare di sbloccare la vertenza.



L’azione dei lavoratori ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. Intorno alle 8, sulla A10 Genova-Savona tra Genova Pra’ e l’allacciamento A10/A7 verso Genova, si sono registrati fino a 11 km di coda. Disagi anche in uscita alla stazione di Genova Aeroporto per chi proveniva da Savona.

Situazione complessa sulla A7, con code in uscita a Genova Sampierdarena e 4 km di rallentamenti nel tratto tra l’allacciamento A7/A12 e Sampierdarena in direzione Genova. Non va meglio sulla A12, dove si sono formati 2 km di coda tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7.

