Ex Ilva, il futuro si deciderà tra Taranto e Roma: piano industriale atteso il 4 agosto alla Camera

Ancora pochi giorni di attesa per conoscere il destino dello stabilimento ex Ilva, tra i nodi da sciogliere per il rilancio dell’industria siderurgica italiana. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha riferito oggi che il nuovo piano industriale sarà presentato il 4 agosto alla Camera dei deputati, durante un intervento che dovrebbe fare chiarezza sulle prospettive dello stabilimento e sull’intero comparto.

"Abbiamo fatto una call insieme al presidente della Regione Marco Bucci e al ministro Adolfo Urso. In realtà non ci sono novità. Bisogna attendere il consiglio comunale di fine luglio a Taranto quando ci sarà più chiarezza", ha dichiarato la Salis, evidenziando come la situazione resti in bilico fino alla fine del mese, quando a Taranto si riunirà il consiglio comunale per affrontare il tema.

Un altro nodo centrale è l’assenza, ad oggi, di un "player industriale", ovvero l’investitore che dovrà realizzare concretamente il piano. “Quello che ho chiesto – ha spiegato la sindaca – è che il ministero si attivi anche sul nostro territorio, inviando tecnici a Genova per illustrare le possibili ricadute occupazionali e l’impatto ambientale legato all’introduzione del nuovo forno elettrico”.

Per la Salis, la trasparenza e il coinvolgimento della cittadinanza restano fondamentali: "Credo che la cosa più importante sia fare un percorso partecipato con la cittadinanza, anche per far capire come questa nuova tecnologia impatta sul territorio".

