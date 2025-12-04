Ex Ilva, giovedì di lotta: corteo dei lavoratori, protestano anche i residenti

Nuova giornata di lotta dei lavoratori dell'ex Ilva. La giornata di mobilitazione è cominciata alle 9 con il ritrovo dei lavoratori ai Giardini Melis, nel quartiere di Cornigliano. Da qui è partita una manifestazione diretta verso la Prefettura, con il corteo guidato da un mezzo pesante. La protesta che durerà per l’intera giornata, con l’intento di far arrivare in modo deciso la propria richiesta di attenzione al governo centrale. A ripetere la cadenza di martedì, forti indizi di blocco delle principali arterie, la Sopraelevata o l’autostrada. Tuttavia Fiom Cgil, Fim Cisl e Usb assicurano un comportamento rispettoso nei confronti di cittadini e forze dell’ordine. In piazza non ci sarà la Uil, che non ha condiviso l’impostazione delle altre sigle.

L'itinerario del corteo si snoda lungo il ponte di Cornigliano, via Degola, via Cantore, via Milano, piazza Dinegro, via Buozzi, via Adua, via Alpini d’Italia, via Gramsci, via delle Fontane, Nunziata, Zecca, galleria Garibaldi, Portello, galleria Nino Bixio, Corvetto, via Roma e largo Lanfranco.

Blindati davanti alla Prefettura - Oltre una ventina di blindati della polizia sono arrivati davanti alla Prefettura di Genova in vista dello sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici proclamato dai sindacati oggi nel capoluogo ligure per la vertenza ex Ilva. Via Roma davanti alla Prefettura così come via San Giovanni D'Acri in direzione monte a Cornigliano sono state chiuse al traffico per la manifestazione

Contromanifestazione - Sempre in giornata, alle 16, un gruppo di residenti di Cornigliano scenderà in piazza Massena per una mobilitazione alternativa di denuncia del disagio provocato, a loro dire, dalle azioni dei manifestanti dell’ex Ilva, con pesanti ricadute sulla quotidianità di tutta la città, colpendo soprattutto persone fragili, malati, bambini, anziani e attività commerciali. Nel volantino si chiede un intervento immediato del prefetto per fermare quella che definiscono una situazione insostenibile.

Roma - La questione si sposta nuovamente a Roma, dove venerdì 5 è calendarizzato un nuovo incontro tra il ministro dell'Industria Urso, il commissario Quaranta e le istituzioni dei territori interessati, per discutere della prospettiva dello stabilimento di Cornigliano. Genova punta a evitare lo stop agli impianti dedicati allo zincato, che a detta dei sindacalisti ridurrebbe l’operatività dello stabilimento a circa il 10% del suo potenziale.

Polemiche - Intanto le parole di Franco Grondona, storico leader sindacale, fanno discutere. Ieri Grondona aveva detto: "Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia, noi non abbiamo paura, così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l'occupazione a Genova". Alessandra Bianchi, capogruppo FdI in consiglio comunale, sostiene: “Dopo quelle del segretario della Cgil Landini, che invocava la rivolta sociale, riteniamo molto gravi le parole pronunciate dall’ex segretario FIOM-CGIL di Genova e che, invocando una strategia della tensione, cercando l’incidente per incolpare il governo Meloni, di certo non aiuta l’ex Ilva e i suoi lavoratori ma, al contrario, alimentano tensioni ed inaspriscono un clima già sufficientemente teso. Dopo aver trasformato Genova nella capitale del dissenso è il momento che Silvia Salis e tutta la sua maggioranza prendano le distanze da parole come queste e che, come d’abitudine, non opti per il silenzio selettivo. Alla sinistra chiediamo la responsabilità di non alimentare con parole e atti il fuoco della piazza che difficilmente si ferma e come un incendio tutto travolge. Speriamo che i fatti di Torino siano di insegnamento e quindi rivolgiamo un appello ai cittadini ed a chi sciopera a comprendere le ragioni dell’altro e che, anche oggi, possa andare in scena una protesta pacifica come già avvenuto nei giorni scorsi”.

