Ex Ilva, confronto Urso-Salis: Cornigliano polo vitale per stabilimenti di Novi e Racconigi

Si è tenuto oggi a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un incontro tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro delle Imprese Adolfo Urso per discutere del futuro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Il colloquio ha avuto luogo a Palazzo Piacentini, sede del dicastero.

Al centro dell'incontro, gli sviluppi legati al percorso di decarbonizzazione degli impianti ex Ilva e in particolare alla nuova Autorizzazione integrata ambientale (AIA) del sito di Taranto, il cui Accordo di programma interistituzionale sarà definito il prossimo 31 luglio con la partecipazione delle amministrazioni nazionali e locali della Puglia.

Nel corso del confronto, la Salis e Urso hanno approfondito il ruolo dello stabilimento genovese nell’ambito del piano industriale complessivo del gruppo. In particolare, è stato sottolineato il potenziale di Cornigliano come nodo strategico per l’approvvigionamento degli altri impianti del Nord Italia, in particolare quelli di Novi Ligure e Racconigi, in Piemonte.

La riapertura della gara per la gestione del gruppo è prevista per i primi giorni di agosto, mentre un nuovo incontro istituzionale è già fissato per lunedì 22 luglio alle ore 9. A partecipare saranno, oltre al ministro Urso e alla sindaca Salis, anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

