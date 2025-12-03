Ex Ilva, arcivescovo Tasca: “Serve una soluzione rapida, no alla violenza”
di Stefano Rissetto
"Rivolgiamo un accorato appello affinché nelle manifestazioni si eviti in tutti i modi il ricorso alla violenza e si privilegi la via del dialogo"
L'arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca, rivolge un appello a tutte le parti interessate alla questione Ilva. "Come Chiesa genovese - recita un comunicato diffuso dall'Arcivescovado, a firma di padre Tasca e dei Cappellani del Lavoro - partecipiamo al momento drammatico per i lavoratori di Acciaierie d’Italia e per tutta la città e auspichiamo che Governo, Istituzioni e tutte le parti in causa, con responsabilità e impegno, giungano in tempi rapidi ad una soluzione della crisi. Rivolgiamo un accorato appello affinché nelle manifestazioni si eviti in tutti i modi il ricorso alla violenza e si privilegi la via del dialogo".
