Eventi meteo estremi: Confartigianato lancia una polizza per artigiani e microimprese

Eventi climatici sempre più intensi stanno aumentando la vulnerabilità di territori e attività produttive.

Confartigianato risponde a questa crescente esposizione introducendo una nuova polizza dedicata ad artigiani e microimprese, pensata per proteggerle da alluvioni, frane, tempeste e altri fenomeni estremi.

Una soluzione semplice e accessibile per garantire maggiore sicurezza e continuità alle attività più esposte.

Per questo, Confartigianato, insieme ArtigianBroker, ha sviluppato la polizza assicurativa CAT NAT pensata su misura per microimprese e attività artigiane. La copertura interviene in caso di: alluvione, esondazione e inondazione, trombe d’aria e tempeste, frane e smottamenti e grandine intensa.

La soluzione prevede premi accessibili, procedure snelle e attivazione rapida in caso di evento catastrofale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.