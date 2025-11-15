Eventi meteo estremi: Confartigianato lancia una polizza per artigiani e microimprese
di Anna Li Vigni
La soluzione prevede premi accessibili, procedure snelle e attivazione rapida in caso di evento catastrofale
Eventi climatici sempre più intensi stanno aumentando la vulnerabilità di territori e attività produttive.
Confartigianato risponde a questa crescente esposizione introducendo una nuova polizza dedicata ad artigiani e microimprese, pensata per proteggerle da alluvioni, frane, tempeste e altri fenomeni estremi.
Una soluzione semplice e accessibile per garantire maggiore sicurezza e continuità alle attività più esposte.
Per questo, Confartigianato, insieme ArtigianBroker, ha sviluppato la polizza assicurativa CAT NAT pensata su misura per microimprese e attività artigiane. La copertura interviene in caso di: alluvione, esondazione e inondazione, trombe d’aria e tempeste, frane e smottamenti e grandine intensa.
