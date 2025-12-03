Evasione sui bus, Assoutenti: "A Genova ogni giorno 34 mila passeggeri senza biglietto: recuperabili fino a 12 milioni l’anno”
di Redazione
"Una cifra pari al costo dell’intera manovra richiesta per il miglioramento del servizio"
I numeri sull’evasione nel trasporto pubblico genovese offrono un quadro che, pur basato su un campione di 1.490 verifiche e quindi potenzialmente sottostimato, permette di delineare una tendenza chiara. Sottolinea Assoutenti in una nota: "Ogni anno, viaggiano sui mezzi circa 170 milioni di passeggeri, pari a una media giornaliera di 447.000 spostamenti. La letteratura trasportistica considera però che ogni viaggio corrisponde a un rientro, dimezzando così la cifra dei passeggeri unici giornalieri: 223.500.
Applicando a questo dato la percentuale di evasione rilevata, pari al 15,4%, emerge che oltre 34.000 persone ogni giorno salgono sui mezzi senza biglietto. Un fenomeno di dimensioni tali da mettere in seria difficoltà i conti del servizio pubblico.
Se ci si concentra sulla quota degli utenti “portoghesi” che, pur senza titolo di viaggio, sarebbero in grado di pagare subito la corsa — l’8% secondo i rilievi, pari a 2.815 passeggeri — il potenziale incasso giornaliero sarebbe di 5.630 euro, corrispondenti a oltre 2 milioni di euro l’anno.
Ma la proiezione più significativa è quella che considera un’azione più incisiva di contrasto all’evasione: se con misure preventive e repressive mirate si riuscisse almeno a dimezzare il tasso dal 15,4% al 7,5%, portando quindi al pagamento circa 17.000 degli attuali 34.000 evasori quotidiani, l’incasso annuale sfiorerebbe i 12,4 milioni di euro. Una cifra pari al costo dell’intera manovra richiesta per il miglioramento del servizio".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova, la sindaca Salis visita i presepi d’arte: "I musei come una casa per tutti i cittadini"
03/12/2025
di Carlotta Nicoletti
La nuova puntata di Benvenuti in Liguria: dal museo alla cucina, ceramica tra storia e innovazione
03/12/2025
di Gilberto Volpara