European Sleeper: a marzo il treno notturno arriva a Venezia dopo un febbraio incerto

Risolto il problema – Dopo l’inconveniente che ha impedito la fermata a Venezia a febbraio, il servizio del treno notturno European Sleeper si prepara a riprendere la sua rotta verso la città lagunare a partire da marzo 2025. Le due partenze del mese attraverseranno il Passo del Brennero, con fermate a Bolzano/Bozen e altre località italiane prima di concludere il viaggio a Venezia, come riporta Ferpress.

Sfida operativa – La compagnia aveva programmato inizialmente sette viaggi di andata e ritorno per la stagione 2025, ma la partenza di febbraio è stata annullata a causa di difficoltà operative in Italia. European Sleeper ha spiegato che le problematiche sono nate dalla necessità di coordinare orari e operazioni in cinque paesi, con l’Italia che ha rappresentato una “destinazione completamente nuova” per l’azienda.

Soluzioni alternative – Nonostante il successo dell’evento di lancio e la regolarità del viaggio per Innsbruck, l’operatore italiano ha comunicato solo la sera prima della partenza che non sarebbe stato possibile garantire il servizio. Come alternativa, i passeggeri sono stati trasferiti a Innsbruck con un altro mezzo e poi proseguiti su treni regolari per l’Italia.

Soddisfazione e progetti futuri – “Nonostante le difficoltà, i treni sono stati molto prenotati e i passeggeri hanno apprezzato il nostro servizio”, ha dichiarato la compagnia. European Sleeper è ora concentrata sul miglioramento delle operazioni in Italia per i viaggi futuri, con un occhio al progetto del treno invernale per il 2026.

