Esteri: ministro Tajani in visita nel Principato di Monaco e a Nizza, "Legami da rafforzare a favore della comunità italiana"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione oggi nel Principato di Monaco e a Nizza per rafforzare i legami tra Italia e Francia, con particolare attenzione alla cooperazione economica, culturale e infrastrutturale. Tajani ha sottolineato l'importanza di proseguire sulla strada tracciata l'anno scorso, puntando a garantire la connettività tra i due Paesi e a migliorare la mobilità transfrontaliera.



Rafforzamento relazioni – A Monaco, il ministro Tajani incontrerà il principe Alberto II e il ministro degli Esteri monegasca Isabelle Berro Amadei. Il tema centrale dell’incontro sarà la cooperazione bilaterale, che il ministro ha definito «eccellente» e destinata a rafforzarsi ulteriormente. Tajani ha dichiarato che tra i temi prioritari ci sono la cooperazione economica e culturale, ma anche il supporto alla numerosa comunità italiana residente nel Principato, che continua a crescere.



Comitato cooperazione – Successivamente, il ministro è atteso a Nizza, dove parteciperà alla seconda riunione del comitato di cooperazione transfrontaliera italo-francese, insieme al collega francese Jean-Noël Barrot. L'incontro, che coinvolgerà anche le amministrazioni delle regioni, città metropolitane e comuni delle zone di confine, si concentrerà principalmente sul tema della connettività. «Garantire la connettività significa favorire lo sviluppo e la competitività dei nostri territori», ha sottolineato Tajani, facendo riferimento ai lavori sui valichi transfrontalieri.



Progetti infrastrutturali – Uno dei temi principali sarà il miglioramento della mobilità nei valichi transfrontalieri, come il Monte Bianco, Fréjus e Tenda. Tajani ha ribadito l'importanza della collaborazione politica e tecnica tra i due Paesi per completare rapidamente progetti infrastrutturali vitali, come la seconda galleria stradale del Fréjus e il nuovo tunnel del Tenda. L’obiettivo è rimuovere ogni ostacolo tecnico, burocratico e politico che rallenti la realizzazione di questi lavori strategici.



Connessioni marittime – Altro punto di discussione sarà il potenziamento delle connessioni marittime tra Italia e Francia, con particolare attenzione ai collegamenti per la Sardegna e la Corsica. Questi sono visti come un elemento chiave della cooperazione transfrontaliera, in grado di promuovere un’ulteriore integrazione tra le due nazioni.



Settori culturali – Nel corso della riunione, Tajani e Barrot discuteranno anche di come sviluppare la cooperazione in ambito culturale, turistico e sanitario, in particolare nei territori di confine. Tra le iniziative previste ci sono il rafforzamento dell’offerta didattica bilingue, il potenziamento del servizio civile transfrontaliero e la collaborazione universitaria, per garantire una migliore integrazione tra le popolazioni italiane e francesi.

