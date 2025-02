Esplosioni su petroliera: Procura indaga per terrorismo, in mare il Comsubin per individuare l'esplosivo analizzando i pesci morti

La procura di Genova ha avviato un’indagine per terrorismo dopo l’esplosione che ha danneggiato la nave Seajewel, ormeggiata nel campo boa al largo della costa savonese. L’incidente, che ha provocato uno squarcio di 70 centimetri per 120, ha spinto gli investigatori a ipotizzare un caso di naufragio aggravato da atti di terrorismo. Il caso è sotto esame da parte delle autorità, tra cui la Dda, la Digos e la capitaneria di porto.

Le indagini - Le autorità stanno lavorando senza sosta per fare chiarezza su quanto accaduto alla Seajewel, imbarcazione maltese che ha subito il danno mentre si trovava in acque internazionali, nei pressi della costa savonese. La procura di Genova ha avviato un’indagine con l’ipotesi di “naufragio aggravato dal terrorismo”. Al centro delle indagini ci sono le due esplosioni che hanno danneggiato lo scafo della petroliera. Gli esplosivi - Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione che ha causato il danno sarebbe avvenuta in due fasi: una prima deflagrazione meno violenta e una seconda più potente, che ha provocato il foro nello scafo. Gli esperti della capitaneria di porto sono al lavoro per determinare con maggiore precisione l’origine delle esplosioni e se vi sia stata un’intenzionalità terroristica. L’indagine è complicata dalla necessità di identificare il tipo di esplosivo utilizzato.

Sopralluoghi e accertamenti - Un importante sopralluogo è stato effettuato questa mattina dai sommozzatori del Comsubin della Marina Militare, che stanno indagando sul danno in profondità. I tecnici si stanno concentrando sulle prime evidenze visive, ma il vero e proprio lavoro di laboratorio si concentrerà nei prossimi giorni. Gli investigatori hanno anche prelevato campioni da pesci morti trovati in zona, per verificare se l’esplosione abbia avuto effetti chimici che possano aiutare a risalire all’esplosivo impiegato.

Le misure di sicurezza - Nonostante l’incidente, la nave Seajewel non è stata sequestrata. Tuttavia, resterà ferma a Savona per tutta la durata delle indagini. La sicurezza e la trasparenza dell’intero processo sono al centro dell’attenzione, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Commento dei deputati Pd Ghio, Pandolfo e Pastorino - "Dopo l’esplosione avvenuta sulla petroliera Seajewel, ancorata nel campo boe Sarpom al largo della costa di Savona, il Governo faccia sapere quali iniziative intende intraprendere per garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime e portuali italiane. L’esplosione sulla petroliera Seajewel, dopo le prime ipotesi di guasto e incidente, dai i primi rilievi effettuati dai carabinieri sommozzatori sembrerebbe invece trattarsi di un’esplosione avvenuta all’esterno della nave, ipotesi confermata anche dalla moria di pesci riscontrata attorno allo scafo e la percezione di una deflagrazione da parte dell’equipaggio. Della questione se ne sta occupando la Procura di Savona, e la Direzione Distrettuale Antimafia e Terrorismo di Genova potrebbero aprire un fascicolo specifico sulla vicenda. Il Governo invece cosa sta facendo? È informato dei fatti e come pensa di intervenire. Il silenzio di questi giorni ne conferma l’inadeguatezza, mentre, visto il quadro internazionale in atto, servirebbero risposte chiare e in tempi brevi”, così i deputati PD Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione alla Camera chiedendo al Governo se informato dei fatti e quali iniziative intenda intraprendere per garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime e portuali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.