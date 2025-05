Errori nei verbali, il risultato delle elezioni non è ancora ufficiale: sperano i candidati esclusi per un soffio

Clamorosa situazione di stallo nel conteggio finale delle elezioni amministrative di Genova. Secondo quanto appreso da Telenord, i magistrati incaricati di certificare la correttezza dei risultati si sono imbattuti in numerosi errori nella trascrizione dei verbali, riguardanti sia i voti di lista sia le preferenze ai singoli candidati. La situazione ha costretto il Tribunale a rinviare la proclamazione ufficiale di Silvia Salis a sindaca di Genova, inizialmente prevista per il tardo pomeriggio di oggi.

Verifica rinviata – La decisione del Tribunale comporta un nuovo passaggio formale previsto per domani, con la possibilità – al momento non esclusa – di dover procedere a un riconteggio generale delle schede. L’alternativa, meno complessa, consisterebbe in un controllo incrociato tra i registri elettorali e i verbali delle sezioni.

Esito confermato – Nonostante gli errori rilevati, l’esito politico della consultazione non è in discussione: Silvia Salis ha vinto le elezioni e guiderà la città nei prossimi cinque anni. Tuttavia, la verifica potrebbe incidere sulla composizione del consiglio comunale, dove alcune candidature risultano escluse per pochissimi voti. In diversi casi si segnalano infatti preferenze mancanti in sezioni dove i candidati erano certi di aver raccolto consensi rilevanti.

Municipio Levante – Problemi anche nel conteggio per il Municipio Levante. Due sezioni non risultano ancora completamente scrutinate. Nella sezione 9 di via Casotti i verbali non erano stati compilati correttamente, mentre nella sezione 650 di via Gianelli – lo stesso edificio dove ha votato Silvia Salis – non si trovava il sacco contenente le schede municipali. Dopo accurate ricerche, il sacco è stato ritrovato: probabilmente era stato inserito per errore tra quelli del Comune, consentendo di riprendere il conteggio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.