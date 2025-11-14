Erg, si dimette dal Cda l’ex a.d. Luca Bettonte. Garrone: “Protagonista della trasformazione del gruppo”

Luca Bettonte lascia il consiglio di amministrazione di Erg. L’ex amministratore delegato, oggi consigliere non esecutivo e membro del comitato strategico, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili per motivi personali, con efficacia dal 17 novembre.

Bettonte era entrato in Erg nel 2007 come Chief Financial Officer, per poi assumere nel 2009 l’incarico di direttore generale corporate e consigliere di amministrazione. Nell’aprile del 2012 è diventato amministratore delegato, ruolo che ha ricoperto fino al 2021, guidando alcune delle fasi più significative della storia recente del gruppo.

Nato a Rovigo il 30 settembre 1963, è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna ed è Dottore Commercialista e Revisore Contabile. La sua carriera professionale si sviluppa in alcune tra le principali realtà industriali e finanziarie italiane, costruendo un percorso che lo porta a ricoprire ruoli di primo piano nel settore dell'energia, delle infrastrutture e della consulenza.

Dopo gli esordi in PricewaterhouseCoopers, come Senior Manager tra Italia e Gran Bretagna, dal 1998 al 2003 entra in Indesit Company come Chief Financial Officer, affiancando l’incarico di consigliere di amministrazione in Faber Factor e Merloni Reinsurance. Nel 2003 passa al gruppo Autostrade–Atlantia, dove ricopre la posizione di CFO di Atlantia, quella di direttore amministrazione e finanza di Autostrade per l’Italia e vari ruoli nei consigli di amministrazione di società collegate, tra cui Impregilo, Autostrade Sud America ed Emittenti Titoli, oltre alla presidenza di Autostrade International US Holdings.

Nel 2007 approda in ERG come Chief Financial Officer e, due anni più tardi, diventa direttore generale e consigliere di amministrazione. Dal 2012 al 2021 ricopre il ruolo di amministratore delegato del gruppo, contribuendo in modo determinante alla trasformazione strategica dell’azienda, passata dal settore petrolifero alle energie rinnovabili. Parallelamente, è consigliere di amministrazione di TotalErg, presidente e poi amministratore delegato di ERG Renew, vicepresidente di Elettricità Futura e membro di diversi organismi interni al gruppo.

Dal 2021 assume nuovi incarichi ai vertici di realtà legate al mondo dell’energia e degli investimenti: è amministratore delegato di San Quirico S.p.A., consigliere di amministrazione di SQ Invest e, dal 2022, CEO di SQR – SQ Renewable. Nel 2021 entra anche nel consiglio di amministrazione e nel comitato strategico di ERG S.p.A., mentre dal 2023 è direttore di MinervaHUB S.p.A.

Accanto alle attività manageriali, ha svolto anche un ruolo accademico come professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università di Bologna tra il 2004 e il 2010.

“È stato uno dei principali protagonisti della storia recente di Erg”, ha dichiarato il presidente Edoardo Garrone, sottolineando come Bettonte abbia accompagnato con professionalità e visione la profonda trasformazione del business dell’azienda, passata dal settore oil alle energie rinnovabili. “A lui va un ringraziamento sincero da parte delle famiglie Garrone e Mondini, del top management e di tutte le nostre persone”, ha aggiunto Garrone.

