Entroterra, studenti senza servizi: a Telenord l'appello di Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone

di Carlotta Nicoletti

Il primo cittadino chiede interventi per garantire collegamenti anche nell’entroterra

Telenord punta la telecamera su Campomorone, dove la comunità locale segnala la mancanza di servizi di trasporto per gli studenti delle aree interne. "Le famiglie si sentono isolate e penalizzate", spiega il sindaco Giancarlo Campora alla nostra inviata Carlotta Nicoletti.

