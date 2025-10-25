Attualità

Doppia inaugurazione, piazza Matteotti a Montoggio e ponte Stefanina Moro a Sant'Olcese

di Gilberto Volpara

Sabato mattina di doppia inaugurazione nell'entroterra di Genova: dapprima l'intitolazione della piazza davanti al municipio di Montoggio alla memoria di Giacomo Matteotti, poi, l'inaugurazione di un ponte a Sant'Olcese che collega la strada principale del paese con la frazione Isola (nella foto). In entrambe le iniziative ha partecipato la sindaco metropolitana Silvia Salis. 

 

"I residenti conoscono questa opera come il ponte di Arvigo. L'abbiamo intitolata a Stefanina Moro, giovane staffetta partigiana della Resistenza genovese torturata e uccisa dai nazifascisti a soli 17 anni" dichiara Sara Dante, sindaco di Sant'Olcese. La cerimonia è stata promossa dal Comune di Sant’Olcese in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi.

 

A Montoggio, invece, grande partecipazione dei più giovani con canti e rappresentazioni sceniche sul tema della liberà. (vedi video). 

 

 

