Energia, Sorgenia ottiene la riconferma del rating per l’eccellenza nel rapporto con i clienti

Sorgenia ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento di “Operatore Eccellente” da parte di Consumerismo no profit APS. Dopo il primo rating assegnato nel 2022, l’associazione ha ripetuto la procedura di analisi indipendente, confermando l’eccellenza dell’azienda nel rapporto con i clienti attraverso una valutazione articolata e basata su diversi indicatori di qualità.

Valutazione indipendente – La certificazione è il risultato di un processo che ha preso in esame l’intero ciclo di relazione con i consumatori: dall’attivazione del contratto alla gestione dei reclami, fino alle fasi di assistenza post-vendita. Sono stati inoltre analizzati aspetti legati alla trasparenza delle condizioni contrattuali, all’impegno sociale e inclusivo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Metodologia – L’indagine si è basata su strumenti concreti come le mystery call, utilizzate per verificare in modo diretto la qualità del servizio offerto, audit interni e confronti con le risorse aziendali. In questo quadro non sono emersi comportamenti scorretti o pratiche commerciali ingannevoli, fenomeni che ancora oggi caratterizzano alcune realtà del mercato energetico.

Sostenibilità – Un elemento distintivo segnalato da Consumerismo è il progetto Greeners, community di clienti impegnati a ridurre l’impatto ambientale attraverso azioni condivise. L’iniziativa ha portato alla realizzazione di progetti concreti come la riduzione delle emissioni di CO2, il sostegno a missioni green e la promozione di comportamenti quotidiani rispettosi dell’ambiente. Tra le attività più rilevanti, la messa a dimora di un bosco in una delle aree più fragili della capitale, realizzata con la partecipazione attiva della stessa associazione di consumatori.

Valutazione – “Sorgenia ha dimostrato che si può fare impresa nel settore energetico con un approccio moderno, trasparente e orientato ai valori – ha dichiarato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo –. La lealtà e la trasparenza non sono state trattate come un orpello”. Con questa valutazione, l’associazione conferma l’immagine di un operatore che ha saputo coniugare competitività di mercato e attenzione verso i clienti.

Contesto di mercato – La certificazione arriva in un momento in cui il settore energetico è ancora segnato da pratiche commerciali scorrette e da una forte competizione tra operatori. La conferma del rating di “Operatore Eccellente” rappresenta quindi un segnale di distinzione per Sorgenia, chiamata a mantenere standard elevati in un contesto complesso e in continua evoluzione.

