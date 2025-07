Energia rinnovabile, riapre lo sportello per le PMI: incentivi fino al 50%

Dall'8 luglio al 30 settembre 2025 le piccole e medie imprese italiane potranno presentare domanda per accedere ai contributi previsti dal programma “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – FER”, nell’ambito del PNRR. L’iniziativa, gestita da Invitalia, sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici e minieolici destinati all’autoconsumo, anche tramite sistemi di accumulo.

Le agevolazioni, concesse in conto impianti, coprono fino al 40% della spesa per micro e piccole imprese e il 30% per le medie imprese. Sono previsti contributi aggiuntivi fino al 30% per i sistemi di stoccaggio e fino al 50% per la diagnosi energetica. I progetti devono avere un valore compreso tra 30.000 e 1 milione di euro.

A disposizione ci sono oltre 178 milioni di euro, con una parte delle risorse riservata alle imprese meridionali. Per accedere ai fondi è necessario essere in regola con gli obblighi assicurativi contro i danni da calamità naturali, come previsto dal decreto ministeriale del 18 giugno 2025.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale di Invitalia. Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Agenzia e su quello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

