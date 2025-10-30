Energia rinnovabile, 262 milioni per nuovi impianti al Sud: incentivi a imprese e comuni oltre 5mila abitanti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un nuovo avviso pubblico da 262 milioni di euro per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia nelle regioni del Mezzogiorno. L’iniziativa, inserita nel programma PNRRIC 2021-2027, punta ad accelerare la transizione ecologica e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale.

I finanziamenti saranno destinati alle imprese di ogni dimensione, comprese le reti d’impresa con personalità giuridica, che operano in aree industriali, produttive o artigianali di comuni con più di cinquemila abitanti situati in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

“Questa misura – ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin – sostiene concretamente le imprese impegnate nella transizione alle rinnovabili, dando un segnale importante in un’area del Paese decisiva per il nostro futuro energetico.”

Il bando prevede anche la possibilità di integrare sistemi di accumulo elettrochimico e riserva il 60% delle risorse alle piccole e medie imprese, di cui almeno un quarto destinato a micro e piccole realtà produttive.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica del GSE, dalle ore 10 del 3 dicembre 2025 fino alle ore 10 del 3 marzo 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.